2000 के नोट को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, 7 अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे

New deadline for exchange of Rs 2000 notes announced : 2000 के नोट बदलने की तारीख को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 7 अक्टूबर तक बैंकों में 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मई में 2,000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी।

जिस लोगों के पास ये नोट थे, उन्हें 4 महीनों का टाइम दिया गया था। मीडिया खबरों के मुताबिक अभी तक 96 प्रतिशत नोट बदले या बैंकों में वापस आ चुके हैं।