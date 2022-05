नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी घटाने का फैसला किया। राज्य में पेट्रोल पर 2 रुपए 8 पैसे और डीजल पर एक रुपए 44 पैसे मूल्य रुपए घटा दिए।

सरकार के इस फैसले से राज्य की जनता को बड़ी राहत मिली है। राज्य में पेट्रोल की कीमत 109.27 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल 95.84 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।

इस फैसले से राज्य के खजाने को 2,500 करोड़ रुपए की वार्षिक क्षति होगी।

slashes the Value-added tax (VAT) on by Rs 2.08 per litre and by Rs 1.44 per litre: Maharashtra DGIPR