Indian Railways : हर यात्री को मिलेगा कन्फर्म टिकट, भारतीय रेलवे का बड़ा प्लान

Important responsibility handed over to a woman of Indian origin : अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक शकुंतला एल भाया को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। भाया अमेरिकी राज्य डेलावेयर की एक जानीमानी कानूनी कंपनी की सह मालिक हैं। पिछले 7 साल से भाया गवर्नर कार्नी के न्यायिक नामांकन आयोग की सदस्य हैं। कानून का अभ्यास करने के अलावा भाया डेलावेयर की राजनीति में बहुत सक्रिय हैं।