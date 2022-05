महंगा हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर, जानिए 4 महानगरों में क्या है नए दाम?

नई दिल्ली। मई के पहले दिन तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमतों में 100 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। इससे पहले एक अप्रैल को की कीमतों में 250 रुपए का इजाफा हुआ था।

IOC के अनुसार, 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर अब दिल्ली में 2355.50 रुपए का पड़ेगा। 30 अप्रैल तक इसके लिए 2253 रुपए ही लगते थे। इसी तरह कोलकाता में 2351 रुपए की जगह 2455 रुपए, में 2205 रुपए की जगह 2307 रुपए चुकाने होंगे। में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2406 रुपए से बढ़कर 2508 रुपए हो गई हैं।

इसी तरह 5 किलो वाला एलपीजी गैस सिलेंडर अब 655 रुपए का पड़ेगा।

The price of a 19-kg cylinder has been hiked to Rs 2355.50 from Rs 2253; a 5kg LPG cylinder is priced at Rs 655 now.