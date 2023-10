अहिंसा दिवस: 'मानवता की अदभुत विविधता एक ख़ज़ाना है, कोई ख़तरा नहीं'

Photo : UN

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने, सोमवार 2 अक्टूबर को, अन्तरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर अपने सन्देश में तमाम देशों से एक अधिक शान्तिपूर्ण भविष्य की प्राप्ति की ख़ातिर, इनसानियत के इर्दगिर्द एकजुट होना का आग्रह किया है।

This International Day of Non-Violence, we commemorate the birth of Mahatma Gandhi & recall his wise counsel.



“Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization.”



Let us heed his words & re-commit ourselves to this essential purpose.