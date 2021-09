बाइडन बोले, अफगानिस्तान छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मिशन कामयाब

वॉशिंगटन। से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को देश को संबोधित किया। बाइडन ने अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को खत्म करने और 31 अगस्त की समय सीमा से पहले सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने के अपने फैसले का जोरदार बचाव करते हुए मिशन को सफल बताया।

बाइडन ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। हमारी मौजूदगी में अफगानिस्तान में शांति रही, अफगानिस्तान में हमारा मिशन कामयाब रहा। मेरा मानना है कि हमारा फैसला सही है और सबसे बेहतर है। अफगानिस्तान में अब युद्ध खत्म हो गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरा मानना है कि यह सही, बुद्धिमानी भरा और सर्वोत्तम निर्णय है। अफगानिस्तान में युद्ध अब समाप्त हो गया है। युद्ध को खत्म करने के मुद्दे का सामना करने वाला चौथा राष्ट्रपति हूं… मैंने इसे खत्म करने के लिए अमेरिकियों से वादा किया और अपने वादे का सम्मान भी किया।

I believe this is the 'right decision, wise decision and the best decision'. The war in Afghanistan is now over. I am the fourth president to have faced this issue on how to end this war... I made a commitment to Americans to end this war, I honoured it: pic.twitter.com/8SwnkioDk0

बाइडन ने कहा कि मैं इस फैसले की जिम्मेदारी ले रहा हूं। लोगों का कहना है कि यह फैसला हमें पहले लेना चाहिए था. मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि अगर यह पहले होता तो वहां अराजकता का माहौल हो जाता और गृहयुद्ध की स्थिति हो जाती। ऐसे में बिना चुनौती और खतरे के वहां से निकला नहीं जा सकता था।

Let me say it clearly to those who wish America harm or to those who engage in terrorism against us or allies, United States will never rest. We will not forgive, not forget. We will hunt you down and you will pay the ultimate price: President Joe Biden pic.twitter.com/p6QxSaVGZ5