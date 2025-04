Stock Market : 2 दिन की तेजी से निवेशक हुए मालामाल, 18.42 लाख करोड़ रुपए बढ़ी संपत्ति, किन कंपनियों के शेयरों में रही गिरावट तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,577.63 यानी 2.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 76,734.89 अंक पर बंद हुआ। दो दिनों में मानक सूचकांक सेंसेक्स 2,887.74 अंक चढ़ा है। इस तेजी के साथ, बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 18,42,028.91 करोड़ रुपए उछल

Investors wealth swells by Rs 18.42 lakh cr in 2 days of mkt surge : शेयर बाजार में दो कारोबारी सत्रों में आई जोरदार तेजी के साथ निवेशकों की संपत्ति 18.42 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर शुल्क में छूट दिये जाने और वाहनों पर शुल्क की समीक्षा के संकेत के बाद वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच स्थानीय बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 2,519.03 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 64.54 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। सेंसेक्स शुक्रवार को 1,310.11 अंक के लाभ में रहा था, जबकि निफ्टी में 429.40 अंक की तेजी आई थी।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,577.63 यानी 2.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 76,734.89 अंक पर बंद हुआ। दो दिनों में मानक सूचकांक सेंसेक्स 2,887.74 अंक चढ़ा है। इस तेजी के साथ, बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 18,42,028.91 करोड़ रुपए उछलकर 4,12,24,362.13 करोड़ रुपए पहुंच गया।

शेयर बाजार में मंगलवार लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में जोरदार तेजी आई और बीएसई सेंसेक्स 1,578 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी 500 अंक के लाभ में रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर शुल्क में छूट दिये जाने और वाहनों पर शुल्क की समीक्षा के संकेत के बाद वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच स्थानीय बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए। छोटी कंपनियों से जुड़ा बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 3.21 प्रतिशत उछला जबकि मझोली कंपनियों से संबंधित मिडकैप सूचकांक 3.02 प्रतिशत मजबूत हुआ। बीएसई के 3,302 शेयर लाभ में रहे जबकि 785 में गिरावट रही। वहीं 169 शेयर अपरिवर्तित रहे।

आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर नुकसान में

बीएसई के सभी खंडवार सूचकांक लाभ में रहे। बीएसई रियल्टी, वाहन, पूंजीगत सामान और औद्योगिक खंडों में पांच प्रतिशत तक की तेजी रही। सेंसेक्स के शेयरों में इंडसइंड बैंक सर्वाधिक 6.84 प्रतिशत लाभ में रहा। टाटा मोटर्स 4.50 प्रतिशत चढ़ा। इसके अलावा, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक भी लाभ में रहे। केवल दो कंपनियों... आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर नुकसान में रहे।

क्या बोले एक्सपर्ट्‍स

ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह वाहन उद्योग को शुल्क से अस्थायी तौर पर छूट दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अस्थायी तौर पर स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर शुल्क से छूट दे रहे हैं। जियोजीत इनवेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि जवाबी शुल्क के मामले में अचानक से मिली राहत से बाजार में तेजी आई है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर छूट से यह तेजी मंगलवार को जारी रही। शुल्क से राहत की उम्मीद में वाहन शेयर लाभ में रहे। वहीं जमा दरों में कमी से बैंक शेयरों में तेजी रही। उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर, निवेशकों की नजर अब कंपनियों के वित्तीय परिणाम पर है। हालांकि, इसके नरम रहने का अनुमान है। वैश्विक बाजारों में तेजी के साथ आरबीआई का उदार रुख धारणा को समर्थन दे रहा है।’’

लेमन मार्केट्स डेस्क के विश्लेषक सतीश चंद्र अलूरी ने कहा, ‘‘मंगलवार को मानक सूचकांकों में तेज बढ़त रही। इसका कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनिश्चितता के बीच शुल्क से छूट देने की घोषणा की है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक ने भी मजबूत बढ़त दर्ज की...अमेरिका के चीन पर शुल्क से स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को हटाने के बाद सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण बाजार बढ़त के साथ खुले।’’

एशिया और योरपीय बाजारों में तेजी

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सकारात्मक दायरे में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर कारोबार में तेजी का रुख था। अमेरिकी बाजार सोमवार को लाभ में रहे थे।