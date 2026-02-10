Share Bazaar में लगातार तीसरे दिन तेजी, Sensex 208 अंक चढ़ा, Nifty भी 25900 के पार

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली। आज के कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स कारोबार के अंत में 208.17 अंक की उछाल के साथ 84273.92 के स्‍तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी भी 67.85 अंक की तेजी के साथ 25935.15 के स्‍तर पर रहा। बाजार में व्यापक खरीदारी के कारण निवेशकों का विश्वास मजबूत दिखाई दिया। अधिकांश सेक्टोरल सूचकांक हरे निशान में रहे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक संकेतों में सुधार और घरेलू स्तर पर स्थिर आर्थिक परिस्थितियों के कारण निवेशकों का रुझान सकारात्मक बना हुआ है।

बाजार में व्यापक खरीदारी के कारण निवेशकों का विश्वास मजबूत दिखाई दिया। अधिकांश सेक्टोरल सूचकांक हरे निशान में रहे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक संकेतों में सुधार और घरेलू स्तर पर स्थिर आर्थिक परिस्थितियों के कारण निवेशकों का रुझान सकारात्मक बना हुआ है।





भारतीय रुपया मंगलवार को 90.76 के पिछले बंद के मुकाबले 18 पैसे बढ़कर 90.58 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इससे पहले यानी सोमवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 485.35 अंक उछलकर 84,065.75 अंक पर बंद हुआ था, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 173.60 अंक की बढ़त के साथ 25,867.30 पर बंद हुआ था।

Edited By : Chetan Gour