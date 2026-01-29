गुरुवार, 29 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. Indian stock market witnessed a surge during trading today
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (16:59 IST)

Share Bazaar में आई तेजी, Sensex 222 अंक उछला, Nifty भी 25400 के पार

Share Market Update News
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी दिखाई दी। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 221 अंक की बढ़त के साथ 82,566.37 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 76 अंक चढ़कर 25,418.90 अंकों के स्तर पर रहा। बाजार में यह तेजी टेक्निकल सपोर्ट, विदेशी निवेशकों की वापसी और मेटल शेयरों की मजबूती से आई। मेटल सेक्टर में जबरदस्त तेजी रही। Nifty Metal रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया।

खबरों के अनुसार, शेयर बाजार में आज तेजी दिखाई दी। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 221 अंक की बढ़त के साथ 82,566.37 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 76 अंक चढ़कर 25,418.90 अंकों के स्तर पर रहा।
बाजार में यह तेजी टेक्निकल सपोर्ट, विदेशी निवेशकों की वापसी और मेटल शेयरों की मजबूती से आई। मेटल सेक्टर में जबरदस्त तेजी रही। Nifty Metal रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। Hindustan Copper 17 फीसदी उछला, जबकि National Aluminium Company, Hindalco Industries और Hindustan Zinc में भी मजबूती दिखी।

इंटरनेशनल मार्केट में London Metal Exchange पर कॉपर की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंचने से सेक्टर को सपोर्ट मिला। टॉप गेनर्स में आज ABB इंडिया, नालको और ऑयल इंडिया ने क्रमशः 8.54 फीसदी, 5.59 फीसदी और 4.94 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया।
टाटा स्टील और अडाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 4.37 फीसदी और 4.36 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। बैंकिंग शेयरों में Axis Bank, AU Small Finance Bank, ICICI Bank और Federal Bank टॉप गेनर्स रहे। इससे पहले यानी बुधवार को भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली।
शेयर कारोबारी सत्र में सेंसेक्‍स में 487.20 अंकों की तेजी रही और यह 82,344.68 के स्तर पर पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ निफ्टी भी 167.35 अंकों की बढ़त के साथ 25342.75 के स्तर पर बंद हुआ। ज्यादातर इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3 फीसदी से अधिक उछल गया।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
USS Abraham Lincoln की तैनाती से क्यों कांप रहा है मिडिल ईस्ट? ईरान ने उतारा 'शहीद बगेरी' ड्रोन कैरियर

पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बताया

पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बतायाPinky Mali News : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) के साथ उड़ान भर रही फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की आखिरी बातचीत उनके पिता से हुई थी। पिंकी ने अपने पिता शिवकुमार माली को फोन पर बताया था- पापा, मैं अजित पवार के साथ जा रही हूं। कल होटल पहुंचकर बात करूंगी।

कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था Expert

कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था ExpertWho were Captains Sumit Kapoor : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पुणे के बारामती में लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई है। विमान को पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक उड़ा रहे थे। मीडिया खबरों के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर विमानन जगत के बहुत पुराने खिलाड़ी थे। उनके पास 16,000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का विशाल अनुभव था।

कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ान

कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ानcaptain sumit first officer shambhavi pathak details : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे में पवार के साथ विमान की को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक (shambhavi pathak) की भी मौत हो गई। शांभवी पाठक विमानन क्षेत्र (Aviation) का एक उभरता हुआ चेहरा थीं। को-पायलट शांभवी पाठक, एक प्रशिक्षित कॉमर्शियल पायलट थीं।

क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नाम

क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नामअजित पवार का व्यक्तित्व हमेशा दो पाटों के बीच रहा। एक तरफ जहां उनके काम करने की शैली और कार्यकर्ताओं के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें 'जननेता' बनाया, वहीं उनके करियर के साथ जुड़ा 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का वह अमिट दाग भी सुर्खियों में रहा। हालांकि जांच एजेंसियों ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर उन्हें राहत दी थी।

अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photos

अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photosमहाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। यह विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसे काले पन्ने हैं जब देश ने अपने चमकते सितारों को आसमान की गहराइयों में खो दिया।

और भी वीडियो देखें

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

USS Abraham Lincoln की तैनाती से क्यों कांप रहा है मिडिल ईस्ट? ईरान ने उतारा 'शहीद बगेरी' ड्रोन कैरियर

USS Abraham Lincoln की तैनाती से क्यों कांप रहा है मिडिल ईस्ट? ईरान ने उतारा 'शहीद बगेरी' ड्रोन कैरियरवॉशिंगटन/तेहरान: पश्चिम एशिया (Middle East) एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद दुनिया का सबसे घातक परमाणु संचालित विमानवाहक पोत USS Abraham Lincoln (CVN-72) अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ अरब सागर में पहुंच चुका है। अमेरिका की इस 'किलिंग मशीन' की मौजूदगी ने ईरान को बैकफुट पर धकेलने के बजाय उसे और आक्रामक बना दिया है।

Share Bazaar में आई तेजी, Sensex 222 अंक उछला, Nifty भी 25400 के पार

Share Bazaar में आई तेजी, Sensex 222 अंक उछला, Nifty भी 25400 के पारShare Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी दिखाई दी। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 221 अंक की बढ़त के साथ 82,566.37 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 76 अंक चढ़कर 25,418.90 अंकों के स्तर पर रहा। बाजार में यह तेजी टेक्निकल सपोर्ट, विदेशी निवेशकों की वापसी और मेटल शेयरों की मजबूती से आई। मेटल सेक्टर में जबरदस्त तेजी रही। Nifty Metal रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया।

गांधीजी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण, मौलिक कविता: शांत पथ का यात्री

गांधीजी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण, मौलिक कविता: शांत पथ का यात्रीमहात्मा गांधी की पुण्यतिथि (30 जनवरी) पर बापू के त्याग, अहिंसा और उनके अमर विचारों को समर्पित एक भावपूर्ण कविता: गोलियों की आवाज़ से नहीं, तू सत्य की गूंज से अमर हुआ, हिंसा के अंधेरों में भी तेरा दीपक कभी न मरा। न शस्त्र उठाए, न सिंहासन मांगा, बस चरखे की धुन में देश जगाया,

Budget 2026 : क्या सस्ते होंगे सोने और चांदी, Economic Survey में सरकार ने दी जानकारी

Budget 2026 : क्या सस्ते होंगे सोने और चांदी, Economic Survey में सरकार ने दी जानकारीगुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया। निवेशकों और सर्राफा बाजार के रेटर्स के अनुसार चांदी की कीमत आज पहली बार 4,00,000 रुपए प्रतिकिलो से ऊपर पहुंच गई है, जबकि सोने के दाम भी लगातार नए स्तर पर पहुंच रहे हैं। आर्थिक समीक्षा में सरकार ने कहा कि दुनिया में अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में लगातार मांग के कारण कीमती धातुओं - सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि जारी रहने के आसार हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com