सुमित नागल ने Australian Open में सीधे प्रवेश हासिल किया

Big news for Indian tennis! Sumit Nagal earns a direct entry into the #AustralianOpen 2025, set to play his 5th Grand Slam ! #INDvsAUS #RohitSharma #BorderGavaskarTrophy #Jaspritbumrah #AdelaideTest #StarSports3 #TestCricket #PinkBallTest pic.twitter.com/Na2kDCansf