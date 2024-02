नागल 23 पायदान की छलांग से एटीपी एकल रैंकिंग में शीर्ष 100 में

More than 60000 students will appear for board exams in Nagaland : पूर्वोत्तर राज्य के 68 केंद्रों पर इस साल कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में 60000 से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो और उप मुख्यमंत्री वाई पैटन ने छात्रों को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर शुभकामनाएं दीं। सोमवार से शुरू हो रही यह परीक्षा 6 मार्च तक चलेगी।