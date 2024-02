डिफेंडर वरुण पर लगे बलात्कार के आरोपों पर कोच फुल्टन ने दिया बयान

Shreyas Iyer to miss last three Tests IND vs ENG Test Series : श्रेयस अय्यर ने कमर और ‘ग्रोइन’ में खिंचाव की शिकायत की है जिसके बाद उनके इंग्लैंड के खिलाफ बची हुई टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में चुने जाने की संभावना नहीं है। अय्यर को कमर में लगातार परेशानी हो रही है जिसके लिए उन्होंने पिछले साल सर्जरी भी करायी थी।