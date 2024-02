कई तरह की चुनौतियों को पछाड़कर कश्मीर के दिव्यांग क्रिकेटर राष्ट्रीय स्तर पर बिखेर रहे है चमक

Ravindra Jadeja Lashes out at his father for tarnishing Rivaba's Image : भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) इन दिनों इंजरी के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में चोटिल नोने के बाद वे अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में रिकवर मोड पर हैं लेकिन इसी बीच उनके पीटा अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने उन्हें लेकर बड़े बयान दिए हैं जो इस वक्त सभी जगह चर्चा का मुद्दा बना हुआ है।