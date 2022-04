Surya Grahan 2022: सूर्य ग्रहण पर 100 साल बाद बना ऐसा दुर्लभ संयोग, 3 राशियों के लिए शुभ

Surya grahan 2022 in india date and time

2022 : शनि ग्रह के कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद 30 अप्रैल शनिवार को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण है। शनिवार के दिन सूर्यग्रहण का यह दुर्लभ संयोग करीब 100 वर्षों के बाद होने जा रहा है।





1. शनि और सूर्य का दुर्लभ संयोग (Shanichari amavasya 2022) : ज्योतिष विद्वानों के अनुसार 29 अप्रैल को 30 वर्ष के बाद शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं और अब 30 अप्रैल को शनिवार के दिन अमावस्या है। इसी दिन सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है। यानी शनैश्चरी अमावस्या के दिन शनि और सूर्य का यह दुर्लभ संयोग करीब 100 वर्षों के बाद बन रहा है।







2. किस समय लगेगा सूर्य ग्रहण ( Surya Grahan 2022 Timings In India ) : भारतीय समय के अनुसार रात 12:15 से प्रारंभ होगा। जहां दिखाई देगा वहां का समय दोपहर 12.15 मिनट पर शुरू होगा तथा शाम 04.07 मिनट पर समाप्त होगा। स्थानीय समयानुसार इसके समय में अंतर रहेगा।

3. कहां-कहां नजर आएगा सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2022 visibility) : सूर्यग्रहण दक्षिण अमेरिका का दक्षिण-पश्चिमी भाग, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका महासागर क्षेत्र। यानी यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा।

4. आंशिक है यह सूर्य ग्रहण : ज्योतिष शास्त्र (Astrology) मान्यता है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका असर संपूर्ण धरती पर पड़ता है। हालांकि वर्ष के पहले सूर्य ग्रहण को आंशिक ग्रहण कहा जा रहा है।





6. किन राशियों पर पड़ेगा इस ग्रहण का प्रभाव (The effect of this eclipse will be on the zodiac signs): कर्क, सिंह और धनु। तीनों के लिए यह ग्रहण शुभ है।