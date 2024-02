Budget के बाद शुरुआती कारोबार में रही तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी में रही बढ़त

Demonstration of AAP and BJP in Central Delhi: आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदर्शन के मद्देनजर मध्य दिल्ली में शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और अतिरिक्त पुलिसबल तैनात किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उचित इंतजाम किए गए हैं।