रूस के मास्को में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, एयरपोर्ट बंद

Ukarine Russia War : यूक्रेन ने रविवार सुबह रूस के मास्को में ड्रोन से हमला कर दिया। हमले में 2 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मास्को के महापौर ने हमले की पुष्‍टि की है। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में एयर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है।

मीडिया खबरों के अनुसार, मॉस्को की आईक्यू क्वार्टर नामक एक हाई राइज बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला हुआ। इस इमारत में रिहायशी अपार्टमेंट्स और सरकारी कार्यालय हैं। हमले में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है।

सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला अपने अपार्टमेंट सोते नजर आ रही है, तभी उसकी इमारत से एक ड्रोन आकर टकराता है।

Footage of a drone explosion over a skyscraper in Moscow City pic.twitter.com/aVC1auiOvz