Mangaluru: कॉलेज परिसर में युवक ने 3 छात्राओं पर फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलसा चेहरा

What did Rahul Gandhi say about giving jobs to youth? : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर संविदा व्यवस्था को लगातार बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोलेगा।