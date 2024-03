युवाओं को नौकरी देने को लेकर क्या बोले राहुल गांधी, मोदी सरकार को लेकर क्या कहा? विभिन्न विभागों में लाखों पद खाली

What did Rahul Gandhi say about giving jobs to youth? : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर संविदा व्यवस्था को लगातार बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोलेगा।





मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं : उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन द्वारा सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए ठोस योजना तैयार की गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया कि देश के युवाओ, एक बात नोट कर लो। नरेन्द्र मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं है। नए पद निकालना तो दूर, वे केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही मानें तो 78 विभागों में 9 लाख 64 हजार पद खाली हैं।





राहुल बोले, लाखों पद खाली : राहुल गांधी ने दावा किया कि महत्वपूर्ण विभागों में ही देखें तो रेलवे में 2.93 लाख, गृह मंत्रालय में 1.43 लाख और रक्षा मंत्रालय में 2.64 लाख पद खाली हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30 प्रतिशत से अधिक पद खाली क्यों हैं? झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री के अपने ही कार्यालय में बड़ी संख्या में अति महत्वपूर्ण पद खाली क्यों हैं?

बीजेपी सरकार संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही : उन्होंने आरोप लगाया कि स्थायी नौकरी देने को बोझ मानने वाली भाजपा सरकार लगातार संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जहां न सुरक्षा है और न सम्मान। राहुल गांधी का कहना है कि खाली पड़े पद देश के युवाओं का हक हैं और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस योजना तैयार की है। इंडिया गठबंधन का संकल्प है कि हम युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोल देंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के अंधेरे को चीरकर युवाओं के भाग्य का सूर्योदय होने वाला है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta