UP में राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के परिवार को जान का खतरा, पति ने लगाई पुलिस से गुहार

Threat to Minister of State in Uttar Pradesh Government Pratibha Shukla : उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को जान से मारने की धमकी दी गई है। जिसको लेकर पूर्व सांसद ने एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

बताते चलें कि पूर्व सांसद ने शिवली थाना पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि अकबरपुर रनियां क्षेत्र में मिट्टी चोरी व अवैध खनन का काम एक कंपनी करा रही है। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी और राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने डीएम,एसपी व मंडलायुक्त से कंपनी द्वारा मैथा तहसील क्षेत्र के कुछ गांवों में किए जा रहे अवैध खनन की शिकायत की थी। इसके बाद से निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक उनसे नाराज चल रहे थे।





पूर्व सांसद ने बताया कि शनिवार को दोपहर एक बजे कंपनी के प्रबंध निदेशक का फोन आया और कहने लगा कि तुम राजनीति करते हो, मैं व्यापार करता हूं। मुझे अपना कार्य करने दो, तुम अपना कार्य करो। वह यहीं नहीं रुका, उसने फोन पर अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी देकर कहा, ज्यादा नेतागिरी न करो। मेरे भी कई मुख्यमंत्रियों व कई बड़े नेताओं से संबंध हैं और फोन काट दिया।





पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी शिवली संजय गुप्ता ने बताया कि जांच की जा रही है। विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्य/तथ्य के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।