कर्नाटक : परीक्षा में नकल रोकने का अनोखा तरीका, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

कुछ लोगो फोटो देखकर चौंक गए तो कुछ लोग इसे मजेदार कह रहे हैं। घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कॉलेज को अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

हावेरी स्थित भगत प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में छात्र नकल नहीं कर पाएं, इसके लिए विचित्र तरीका निकाला गया। कॉलेज में नकल रोकने के लिए स्टूडेंट्स के सिर पर गत्ता पहना दिया गया। साथ ही मुंह की तरफ गत्ते में वर्गाकार छेद किया गया था ताकि स्टूडेंट्स सवाल देख सकें और जवाब लिख सकें। यह पूरा मामला 16 अक्टूबर का बताया जा रहा है।

जिस टीचर की ड्यूटी परीक्षा में निगरानी के लिए लगाई गई थी, वह भी अपनी हंसी रोक नहीं सकीं। परीक्षा के वक्त एक-दूसरे को देख स्टूडेंट्स भी हंसते दिखाई दिए।

इससे पहले इसी साल सितंबर में ऐसा मामला मैक्सिको में देखने को मिला था, जहां पर छात्र-छात्राएं एक दूसरे की नकल करने से रोकने के लिए इसलिए कार्ड बोर्ड पहनाकर परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया था।

This is totally unacceptable. Nobody has any right to treat anybody more so students like animals. This pervertion will be dealt with aptly. https://t.co/y69J0XcTA6