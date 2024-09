हिमाचल में पहाड़ी से वाहन पर गिरे पत्थर, मप्र के पर्यटक की मौत, 3 अन्य घायल

Stones fell on a vehicle from a hill in Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की चपेट में एक वाहन के आ जाने के कारण मध्यप्रदेश के एक पर्यटक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान मध्यप्रदेश के मुरैना जिला स्थित चोरपुरा निवासी बनवारी लाल के पुत्र कल्याण धाकड़ (35) के रूप में हुई है जबकि घायलों में महेश धाकड़, सुनिल धाकड़ और सुदीप जदायूं शामिल हैं।

उसने बताया कि दुर्घटना बृहस्पतिवार रात बिलासपुर के थापना गांव में सुरंग संख्या 2 कीरतपुर-नेर चौक के नजदीक हुई, जब वाहन चंडीगढ़ जा रहा था। पुलिस ने बताया कि पहाड़ी से गिर रहे पत्थर की चपेट में वाहन के आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हुए हैं।

उसने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पहुंचाया। अस्पताल लाए जाने पर कल्याण को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शेष लोगों का इलाज किया जा रहा है। बिलासपुर के पुलिस उपाधीक्षक मदन धीमान ने बताया कि वे मामले की जांच कर रहे हैं।(भाषा)

