हाथरस में बड़ा हादसा, मैक्स और रोडवेज बस के बीच भीषण टक्कर, 12 से ज्यादा की मौत

BSF said that BGB should stop infiltration in India : सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) से कहा है कि वह अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के मद्देनजर देश के (बांग्लादेश के) नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने से रोके। 12 अगस्त से अब तक दोनों सीमा सुरक्षाबलों (बीएसएफ और बीजीबी) के बीच विभिन्न स्तरों पर 722 बैठकें हो चुकी हैं।