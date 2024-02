West Bengal : शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने से रोका, भारी पुलिस बल तैनात

Shubhendu Adhikari was stopped from going to Sandeshkhali : पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी को आज गुरुवार को संदेशखाली जाने से रोक दिया। जिस वाहन में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और 3 अन्य भाजपा विधायक सवार थे, उसे संदेशखाली जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले रामपुर गांव में पुलिसकर्मियों के एक दल ने रोक दिया।

अधिकारी ने कहा कि कुल 4 विधायक इलाके में जा रहे थे इसलिए निषेधात्मक आदेश के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। अधिकारी ने वाहन में सवार होते वक्त कहा कि 3 विधायक और मैं संदेशखाली जा रहे हैं। देखते हैं कि हमें जाने से कैसे रोका जा सकता है क्योंकि लोगों की कुल संख्या 4 है। अगर रोका गया तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।

तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती रही है भाजपा : अधिकारी के साथ भाजपा के अन्य 3 विधायकों में शंकर घोष, चंदना बाउरी और तापसी मंडल शामिल थीं। इससे पहले, अधिकारी और 5 अन्य भाजपा विधायकों को सोमवार को उत्तर 24 परगना के संदेशखाली क्षेत्र का दौरा करने से रोक दिया गया था जिससे क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। भाजपा, संदेशखाली में स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती रही है।

लगातार सातवें दिन संदेशखाली में विरोध प्रदर्शन जारी रहा : भाजपा और अन्य विपक्षी कार्यकर्ताओं को संदेशखाली में प्रवेश करने से रोकने के लिए क्षेत्र और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बुधवार को लगातार सातवें दिन संदेशखाली में विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग की।

शाहजहां और उसके सहयोगियों के खिलाफ जबरन जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने जैसे आरोप हैं। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय की टीम कथित राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में शाहजहां के आवास पर छापेमारी करने गई थी। इस दौरान भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था। वह पिछले महीने से फरार हैं।(भाषा)

