पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ED टीम पर हमला, TMC नेता के घर मारी थी रेड

Attack on ED team in west bengal : पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के घर छापा मारने गई प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला हो गया। भाजपा ने हमलावरों में रोहिंग्या के शामिल होने की आशंका जाहिर की है।

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि भयावह। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर बेरहमी से हमला। उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी की गई। मुझे संदेह है कि देश विरोधी हमलावरों में रोहिंग्या भी मौजूद हैं।

Horrific. The Law & Order Situation in West Bengal is in shambles.



ED Officials & CRPF Jawans brutally attacked in Sandeshkhali; North 24 Parganas district, while conducting Raid at TMC leader Sheikh Shahjahan's house.

I doubt that Rohingyas are present amongst the Anti National…