निर्वस्त्र किया, प्राइवेट पार्ट से लटकाएं डंबल्स, केरल के नर्सिंग कॉलेज के 3 छात्रों की दिल दहलाने वाली कहानी

Shocking story of ragging of 3 nursing college students in Kerala: केरल में कोट्‍टायम के एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज से ऐसी खबर सामने आई है, जिसको सुनकर हर किसी दिल दहल जाएगा। नर्सिंग फर्स्ट ईयर के 3 छात्रों ने ‍पुलिस को अपनी कहानी जिस तरह से बताई, पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल, इन छात्रों ने अपने 5 सीनियर छात्रों के खिलाफ रैगिंग की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्रों के साथ 3 महीने से रैगिंग की जा रही थी।

कब से हो रहे थे छात्र प्रताड़ित : नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने अपने सीनियर्स पर आरोप लगाया कि उनके साथ नवंबर 2024 से रैगिंग की जा रही है। पीड़ित छात्रों ने आरोप लगाया कि थर्ड ईयर के 5 छात्रों द्वारा उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। उन्होंने निर्वस्त्र अवस्था में खड़ा रहने के लिए मजबूत किया गया। साथ ही उनके प्राइवेट पार्ट से डंबल्स बांधे गए। उन्हें कंपास से जख्मी भी किया। छात्रों के मुताबिक, इन सीनियर छात्रों का अत्याचार उस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, जब‍ उनके घावों पर जलन करने वाला लोशन लगाया गया। इन छात्रों का यह भी आरोप है कि आरोपी सीनियर छात्र प्रत्येक रविवार को उनसे शराब खरीदने के लिए पैसे मांगते थे।

इन छात्रों ने पुलिस को बताया कि जब उनके घावों पर जलन करने वाला लोशन लगाया और वे दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए और दर्द से चिल्लाने लगे। इस पर सीनियर्स ने उनके मुंह में लोशन डाल दिया। सीनियर्स ने उनका वीडियो भी बना लिया था। साथ उन्होंने धमकी दी कि इस मामले में यदि किसी को शिकायत की तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। (एजेंसी/वेबदुनिया)

