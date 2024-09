शिमला के संजौली में धारा-163 लागू, धरना प्रदर्शन पर भी रोक, मस्जिद मामले में हिन्दू संगठनों का प्रदर्शन

40 injured in clash with police in Manipur: मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (DGP) और राज्य के सुरक्षा सलाहकार को पद से हटाने की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए राजभवन की ओर कूच करने के प्रयास के दौरान, सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 40 से अधिक छात्र घायल हुए हैं।