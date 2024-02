राजस्थान में वांछित अपराधी पर 50 पैसे का इनाम घोषित, SP ने बताया यह कारण

Reward of 50 paise announced on the criminal : आमतौर पर किसी वांछित अपराधी पर कुछ हजार रुपए से लेकर कुछ लाख रुपए तक का नकद इनाम रखा जाता है, लेकिन राजस्थान में एक आरोपी पर 50 पैसे (50 paise) का इनाम रखा गया है। इसके पीछे संदेश यह है कि समाज में आरोपी की हैसियत 50 पैसे की है, जो प्रचलन में भी नहीं है।

झुंझुनूं जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) देवेन्द्र विश्नोई ने एक नया प्रयोग किया है। सिंघाना थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में वांछित योगेश मेघवाल को पकड़ने पर 50 पैसे का इनाम घोषित किया गया है। एसपी ने जयपुर में आदेश में कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम या इस वांछित अभियुक्त के संबंध में सही जानकारी देने वाले व्यक्ति को 50 पैसे का इनाम दिया जाएगा।

संपर्क करने पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि समाज में स्पष्ट और सकारात्मक संदेश देने के लिए ऐसा किया गया है कि समाज में अपराधियों की हैसियत 50 पैसे की है। एसपी देवेन्द्र विश्नोई ने इस संबंध में सोमवार को एक पत्र जारी किया।(भाषा)

