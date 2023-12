Assembly Elections 2023 Results : इंदौर विधानसभा चुनाव काउंटिग से पहले लगे प्रतिबंध, जान लीजिए

Hospitals in Jharkhand alerted about pneumonia in China : चीन में रहस्यमय निमोनिया फैलने के मद्देनजर झारखंड सरकार ने अपने अस्पतालों को सतर्कता बरतने और श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों की निगरानी, ​​निवारक उपाय और परीक्षण करने को कहा है। जिला प्रशासन को तैयारी रखने और स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है।