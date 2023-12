चीन में निमोनिया का कहर, झारखंड में अस्पतालों को किया अलर्ट

Hospitals in Jharkhand alerted about pneumonia in China : चीन में रहस्यमय निमोनिया फैलने के मद्देनजर झारखंड सरकार ने अपने अस्पतालों को सतर्कता बरतने और श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों की निगरानी, ​​निवारक उपाय और परीक्षण करने को कहा है।

अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जिला प्रशासन को लिखे पत्र में तैयारी रखने और स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया।

सिंह ने पत्र में कहा, हाल के हफ्तों में विशेष रूप से उत्तरी चीन में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों में हुई वृद्धि को देखते हुए आपको ध्यान दिलाया जाता है कि निरंतर निगरानी रखने, मामलों की प्रवृत्ति की निगरानी करने और किसी भी उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की तत्काल आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा ‘इन्फ्लूएंजा’ को देखते हुए सांस संबंधी बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। (भाषा)

