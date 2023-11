चीन में रहस्यमयी निमोनिया का कहर, स्कूल बंद, फुल हुए अस्पताल

Pneumonia in china news : कोरोना के बाद चीन में अब रहस्यमयी निमोनिया का कहर दिखाई दे रहा है। इस बीमारी से स्कूली बच्चों ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस बीमारी की वजह से कई स्कूल बंद कर दिए गए। अस्पतालों में मरीजों की कतारें दिखाई दे रही है।

इस बीमारी को निमोनिया से मिलता-जुलता बताया जा रहा है, लेकिन इसके कई लक्षण निमोनिया से अलग हैं।

मीडिया खबरों के अनुसार, राजधानी बिजिंग और लियाओनिंग में कोरोना की तरह ही हालात दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के फेफड़ों में सूजन और तेज बुखार जैसे लक्षण है। मरीजों को खांसी, आरएसवी, और सांस की बीमारी जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।

⚠️UNDIAGNOSED PNEUMONIA OUTBREAK—An emerging large outbreak of pneumonia in China, with pediatric hospitals in Beijing, Liaoning overwhelmed with sick children, & many schools suspended. Beijing Children's Hospital overflowing.