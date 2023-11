इजराइल को अल शिफा अस्पताल के नीचे मिली सुरंग, यहां छिपते थे हमास के लड़ाके

Israel Hamas war : इजराइली सेना (IDF) को बुधवार को गाजा में अल शिफा अस्पताल के नीचे एक सुरंग मिली है। IDF का दावा है कि इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के लड़ाके छिपने के लिए करते थे।

इजराइली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुरंग का वीडियो शेयर किया है। साथ में लिखी पोस्ट में कहा गया कि दुनिया यह सबूत आपके लिए पर्याप्त नहीं है?

वीडियों में सेना ने सुरंग को दिखाते हुए कहा कि टनल का रास्ता अस्पताल के बाहर ओर जाता है। सुरंग में बैठने के लिए हॉल, कई बाथरूम, रसोई और एक AC भी है। इस अत्याधुनिक सुरंग में लंबे समय तक कोई भी रह सकता है।

Dear world, is this enough proof for you? pic.twitter.com/Z3HNDPNV3O