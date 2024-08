Nothing Phone 2a Plus Launched : नथिंग ने भारत में Nothing Phone 2a के अपग्रेडेड वर्जन Nothing Phone 2a Plus को लॉन्च किया है। स्मार्टफोन में इसमें 50 MP का सेल्फी कैमरा, दमदार बैटरी, मीडियातक प्रोसेसर दिया गया है। इनमें 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपए और 12GB+256GB की कीमत 29,999 रुपए रखी गई है। 7 अगस्त को दोपहर 12 बजे स्मार्टफोन की फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी।