पंजाब में कांग्रेस ने की प्रदेश इलेक्शन कमेटी की घोषणा

What did Nitish Kumar say on Karpoori Thakur being awarded Bharat Ratna? : बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने पटना में प्रसिद्ध समाजवादी नेता एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर (Karpuri Thakur) को देश के सर्वोच्च सम्मान भारतरत्न (Bharat Ratna) से सम्मानित किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की है और इसे सही निर्णय बताया।