Miss Thailand Suchata Chuangsri ने जीता Miss World 2025 का खिताब

कौन हैं ओपल सुचाता?

ओपल का जन्म 20 मार्च 2003 को थाईलैंड के फुकेट शहर में हुआ था। वे तीन भाषाओं-थाई, अंग्रेजी और चीनी की जानकार हैं। ओपल ने बैंकॉक के Triam Udom Suksa स्कूल से पढ़ाई की और अब थम्मासाट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन्स पढ़ रही हैं। महिलाओं के लिए बनाई खास मुहिम 'Opal For Her' टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक ओपल को 16 की उम्र में ब्रेस्ट सर्जरी से गुजरना पड़ा। तभी से उन्होंने महिलाओं में ब्रेस्ट हेल्थ को लेकर "Opal For Her" कैंपेन शुरू किया, जो अब इंटरनेशनल पहचान पा चुका है। ये मुहिम जल्दी जांच और महिलाओं की ताकत को बढ़ावा देती है।