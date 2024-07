दिल्ली में बंदूक दिखाकर नाबालिग से दुष्कर्म, पांचवीं मंजिल से नीचे फेंका

Why is America disappointed with the timing of Prime Minister Narendra Modi's visit to Russia : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऐसे समय रूस की यात्रा करने को लेकर अमेरिका निराश है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन यहां नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे। यह बात अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन सांसदों से कही, जिन्होंने भारत-रूस के बढ़ते संबंधों को लेकर चिंता जाहिर की थी।