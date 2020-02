बेरोजगार को चाहिए कमाऊ दुल्हन, जिसमें देशभक्ति कूट-कूट कर भरी हो, और भी विशेषताएं जानकर रह जाएंगे हैरान...

पटना। शीर्षक थोड़ा अजीब लग रहा ना...वाकई यह अजीब है भी, लेकिन सही भी है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसके माध्यम से एक 31 वर्षीय युवक अपने लिए खोज रहा है। इस युवक का नाम है डॉ. अभिषेक कुमार।

अभिषेक फिलहाल बेरोजगार हैं, लेकिन दुल्हन कामकाजी चाहते हैं। वह भी और झारखंड की होनी चाहिए। भागलपुर में जन्मे अभिषेक ने विज्ञापन में अपनी विशेषताओं का खुलकर बखान किया है। उन्होंने अपनी जाति ब्राह्मण बताने के साथ ही गोत्र, कद, रंग-रूप आदि की जानकारी दी है।

Indian Hindu Brahmin looking for a who is an extremist yet compassionate, patriotic, powerful, rich, expert in child raising, military capabilities and an excellent cook.

But he himself is unemployed right now.



