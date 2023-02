गुरुग्राम में कंझावला जैसा कांड, कार से बाइक को 3 किमी तक घसीटा, वायरल हुआ वीडियो

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में भी दिल्ली के कंझावला जैसा कांड हो गया। एक तेज रफ्तार कार बाइक को 3 किमी घसीटकर ले गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में गुरुग्राम में एक व्यक्ति अपनी होंडा सिटी कार द्वारा मोटरसाइकिल को घसीटते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि कार चालक ने पहले सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और जब दोपहिया वाहन कार के नीचे फंस गया, तो तेज रफ्तार कार उसे कई किलोमीटर तक घसीटती रही।

घटना रात करीब साढ़े ग्यारह बजे उस समय हुई जब वह बाइक सवार काम करके घर लौट रहा था। सड़क किनारे खड़ी अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़े होने के कारण वह बाल-बाल बच गए, लेकिन कार ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी।

#Gurugram Car dragged bike for 4 kms. The bike rider fell on the side in Sector 62 #Accident #viral #viralvideo pic.twitter.com/lP6XZzyEBF