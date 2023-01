कंझावला मामले में बड़ा खुलासा : आरोपियों ने उधार ली थी कार, स्कूटी पर एक नहीं 2 लड़कियां थीं

नई दिल्ली। ने कहा कि रात करीब दो बजे हुई इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपियों ने दुर्घटना से महज कुछ ही घंटे पहले यह कार किसी से उधार ली थी। कंझावला इलाके में हुई घटना में युवती को करीब 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया था और हादसे के वक्त स्कूटी पर एक नहीं 2 लड़कियां थीं।

प्राथमिकी के अनुसार, दीपक खन्ना और अमित खन्ना ने अपने मित्र आशुतोष से कार ली और दुर्घटना के बाद कार वापस उसके घर पर खड़ी कर दी। दोनों ने आशुतोष को बताया कि उन्होंने शराब पी थी और कृष्ण विहार इलाके में कार की स्कूटी के साथ टक्कर हो गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, बाद में वे कंझावला की ओर भाग गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है।

पुलिस को दुर्घटनाग्रस्त हुई स्कूटी सुलतानपुरी के कृष्ण विहार इलाके से मिली है। प्राथमिकी के अनुसार, कंझावला थाने को तीन पीसीआर कॉल आए कि एक युवती का निर्वस्त्र शव जोंटी गांव के हनुमान मंदिर के पास पड़ा हुआ है।

कंझावला थाने के एक एसआई ने पीसीआर कॉल करने वाले एक व्यक्ति से संपर्क किया और पता चला कि ग्रे रंग की एक बलेनो कार दुर्घटना में लिप्त थी, जिसके बाद पुलिस बुधविहार, फेज-1 पहुंची जहां कार का मालिक लोकेश मिला।

स्कूटी पर थीं 2 लड़कियां : दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब हमने मृतक युवती के रास्ते का पता लगाया, तो पता चला कि वह अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसके साथ एक और लड़की थी। उसे हादसे में हल्की चोट लगी थी। घटना के बाद वह घर चली गई थी। लेकिन मृतक का पैर कार में फंस गया और कार उसे घसीटकर ले गई।

Kanjhawala death case | When we traced the route of deceased, it was found that she wasn't alone on her scooty. A girl was with her at the time of accident. She suffered injuries & fled from the spot but deceased's legs got stuck in car, after which she was dragged: Delhi Police