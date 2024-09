UP : मेरठ में धर्म स्थल विवाद मामला, DM ने बनाई कमेटी, जांच के दिए आदेश

FPI invested Rs 27856 crore in the Indian stock market in the first fortnight of September : भारतीय बाजार की मजबूती तथा अमेरिका में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद बढ़ने के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने सितंबर के पहले पखवाड़े में स्थानीय शेयर बाजारों में शुद्ध रूप से 27856 करोड़ रुपए का निवेश किया है।