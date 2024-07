Nirmala Sitharaman is ready to create history with the 7th consecutive budget : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं। इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। हालांकि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है।