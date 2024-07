मामा की बारात में मेरठ आई ढाई वर्षीय बच्ची की हत्या, तंत्र-मंत्र की आशंका

Murder of two and a half year old innocent in Meerut: गाजियाबाद से मेरठ मामा की शादी में शामिल होने ढाई साल की मासूम भाविका की बेहरमी से हत्या कर दी गई है। सोमवार को मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव दतावली में चमन की बारात आई हुई थी। बाराती नाचने-गाने और रस्मों में व्यस्त थे, तभी मासूम गायब हो गई। घराती और बाराती भाविका को ढूंढने लगे। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी जुटाते हुए जल्दी मासूम को बरामद करने का परिवार को आश्वासन दिया।



पोस्टमार्टम के बाद खुल सकता है राज : मंगलवार की सुबह भाविका का शव काली नदी के समीप श्मशान के निकट नग्नावस्था में मिला है, बच्ची की जांघों पर और सिर के ऊपर चोटों के निशान और उखड़े बाल गवाही दे रहे हैं कि उसके साथ क्रूरता हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी विपिन ताड़ा, एसपी देहात कमलेश बहादुर और पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस फोरेंसिक और डॉग स्क्वायड टीम ने साक्ष्य जुटाते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं, बच्ची के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ALSO READ: उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था खराब, अपराधियों पर सरकार का कोई असर नहीं : इमरान मसूद

नाचते-नाचते गायब हो गई लड़की : मेरठ में बीती रात थाना लोहियानगर के फतेउल्लापुर के रहने ऋषिपाल के बेटे चमन की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए चमन की चचेरी बहन सपना अपने पति अनिल और बेटी भाविका के साथ आई हुई थी। बारात सोमवार को दतावली गांव में पहुंची, जहां भाविका मामा की शादी में खुश होकर नाच गा रही थी और अचानक से गायब हो गई। परिवार में ढूंढ मच गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची और तलाश की, लेकिन कोई सुराग नही मिला। पुलिस फोटो लेकर जल्दी ही बच्ची को बरामद करने की बात कह कर वापस लौट आई। मंगलवार की सुबह भाविका का शव काली नदी के समीप श्मशान के पास मिला। ALSO READ: पत्‍नी के साथ अप्राकृतिक संबंध अपराध नहीं, High Court ने निरस्‍त की पति के खिलाफ पत्‍नी की FIR

तंत्र-मंत्र का संदेह : लड़की का शव नग्नावस्था में था, जांघों के पास चोट के निशान भी थे, सिर पर बाल भी हटे हुए मिले। माना जा रहा है कि तंत्र-मंत्र के चलते यह बलि भी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि परिवार के कुछ लोगों पर संदेह जताया है, तीन लोग हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तंत्र-मंत्र के एंगल को भी जांच में रखा गया है। शादी वाले घर में मातम पसरा हुआ है, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। रही है। गांव के कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

Edited by: Vrijendar Singh Jhala