Haryana : जालसाजों ने 7 युवकों से ठगे 56 लाख रुपए, सरकारी नौकरी का दिया झांसा

In Haryana 7 youths were cheated of Rs 56 lakh on the pretext of giving them government jobs : हरियाणा की स्थानीय अदालतों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर जालसाजों ने 7 युवकों से 56 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस के मुताबिक, राम कॉलोनी के रहने वाले कवरभान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में उसकी मुलाकात पवन सालवन नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिसने उससे हरियाणा की स्थानीय अदालत में नौकरी लगवाने की बात कही और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए आठ लाख रुपए मांगे।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसने अपने दो बेटों, पड़ोस में रहने वाले दो लड़कों तथा तीन अन्य जानकारों को नौकरी दिलवाने की बात की, जिसकी एवज में आरोपी ने सभी से कुल 56 लाख रुपए ऐंठ लिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि कई दिनों तक टालमटोल करने के बाद आरोपी ने फरवरी 2020 में उन्हें एक अन्य व्यक्ति विशाल से मिलाया और कहा कि उच्च न्यायालय सख्त हो चुका है और अब वह सभी को रेलवे में लगवाएगा।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सभी अभ्यर्थियों को फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए और उनका मेडिकल भी दिल्ली में करवाया लेकिन नौकरी नहीं मिली। कंवरभान की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शहर थाना के जांच अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि व्यक्ति ने नौकरी के नाम पर राशि हड़पने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। फिलहाल दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। (भाषा)

