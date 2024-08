तमिलनाडु में विद्यार्थियों को हर माह मिलेंगे 1000 रुपए

Rs 1000 per month to students in Tamil Nadu: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों के लड़कों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह सहायता की ‘तामीज पुधलवन’ (तमिल बेटा) योजना शुरू की।

पुधुमई पेन योजना के तहत, सरकारी स्कूलों में शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज जाने वाली लगभग 3.28 लाख छात्राओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह की एक पहल ‘तामीज पुधलवन’ योजना है, जिसके तहत लड़कों को हर महीने 1000 रुपए की सहायता दी जाती है। यह योजना उन लोगों के लिए लागू है, जिन्होंने सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा पूरी की है। योजना के तहत 1000 रुपए की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala