मनीष सिसोदिया को जमानत से AAP को मिली बड़ी राहत, हरियाणा और दिल्ली चुनाव की चल रही तैयारी

In Haryana 7 youths were cheated of Rs 56 lakh on the pretext of giving them government jobs : हरियाणा की स्थानीय अदालतों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर जालसाजों ने 7 युवकों से 56 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी ने सभी को फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए और उनका मेडिकल भी करवाया लेकिन नौकरी नहीं मिली।