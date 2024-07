Haryana : सुनीता केजरीवाल संभालेंगी चुनाव अभियान की कमान, कल जारी करेंगी गारंटी कार्ड

Sunita Kejriwal will take charge of Haryana assembly election campaign : आम आदमी पार्टी (AAP) हरियाणा के लिए पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटियों की घोषणा के साथ शनिवार को राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का शुरू करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल शनिवार को हरियाणा के पंचकूला में एक जनसभा में केजरीवाल की गारंटी की घोषणा करेंगी।

‘आप’ ने एक बयान में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल शनिवार को हरियाणा के पंचकूला में एक जनसभा में केजरीवाल की गारंटी की घोषणा करेंगी, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। बयान में कहा गया है कि उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी होंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल आबकारी नीति से संबंधित मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। सुनीता केजरीवाल ने हालिया लोकसभा चुनाव में दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में पार्टी उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था। आप ने पिछले मंगलवार को घोषणा की थी कि वह हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में फिलहाल भाजपा की सरकार है। ‘आप’ ने हरियाणा में कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन उसे अब तक चुनावी सफलता नहीं मिली है।

आप की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बताया कि सुनीता केजरीवाल शनिवार को पंचकूला में एक बैठक के दौरान केजरीवाल की गारंटी की शुरुआत करेंगी। उन्होंने कहा, हम भाजपा और कांग्रेस की तरह वादे नहीं करते, गारंटी देते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी होगी, न कि (नरेन्द्र) मोदी की खोखली गारंटी।

जब उनसे पूछा गया कि क्या इन गारंटियों में यह भी शामिल होगा कि हरियाणा को एसवाईएल (सतलुज यमुना संपर्क नहर) का पानी मिलेगा, तो गुप्ता ने चुटकी लेते हुए कहा, हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। हर राज्य को पानी मिलना चाहिए। पानी का वितरण केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री का काम है। गुप्ता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी विधानसभा क्षेत्रवार 45 बैठकें आयोजित करेगी।

सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने इसे किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके आंदोलन को कुचलने के लिए लाठी, आंसू गैस आदि सभी हथकंडे अपनाए। गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने कहा, हरियाणा में जंगल राज कायम है। हत्या, फिरौती आम बात हो गई है। सरकार अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। (एजेंसियां)

Edited By : Chetan Gour