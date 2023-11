पंजाब में बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार ने शुरू की निशुल्क तीर्थयात्रा

3 elephants die after being hit by train in West Bengal : पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के राजाभातखावा वन क्षेत्र में रेल पटरियों को पार करते समय एक मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत हो गई। जिनमें उनके 2 बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना राजाभातखावा-कालचीनी खंड में हुई। यह क्षेत्र उत्तर बंगाल में बक्सा बाघ अभयारण्य के निकट स्थित है।