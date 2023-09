UP के बरेली में मंदिर परिसर में पढ़ी नमाज, मां-बेटी और मौलवी के खिलाफ FIR

UP के बरेली में मंदिर परिसर में पढ़ी नमाज, मां-बेटी और मौलवी के खिलाफ FIR

Case of offering Namaz in the temple premises : बरेली जिले के एक गांव में कथित तौर पर एक मौलवी की सलाह पर मां-बेटी ने गांव के प्राचीन शिव मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर मां-बेटी और मौलवी को रविवार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। फरीदपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) गौरव सिंह ने बताया कि थाना भुता के केसरपुर के प्रेम सिंह (ग्राम प्रधान पति) ने शुक्रवार देर शाम अवगत कराया था कि उस दिन अपराह्न करीब 3.30 बजे गांव के उत्तर दिशा में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सबीना (19) व उसकी मां नजीरा (38) ने बैठकर नमाज अदा की थी। सिंह ने बताया कि जब इस बात की जानकारी उनसे ली गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें चमनशाह मियां सैद्धपुर मजार वालों ने नमाज पढ़ने को कहा था।

सीओ ने बताया कि प्रेम सिंह की तहरीर पर सबीना, उसकी मां नजीरा और सिद्धपुर मजार के मौलवी चमन शाह मियां के खिलाफ थाना भुता में भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने) और 120 बी (साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सबीना और उसकी मां नजीर तथा मौलवी चमन शाह मियां को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है।

Edited By : Chetan Gour (भाषा)