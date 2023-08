UP में केन नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत

Situation serious due to floods in Assam : असम में बाढ़ की स्थिति बुधवार को और खराब हो गई, जिससे 22 जिलों में 3.40 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के जल स्तर में वृद्धि जारी है। 65,035 लोगों के प्रभावित होने के साथ माजुली सबसे अधिक प्रभावित जिला है।