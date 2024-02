मथुरा के गोवर्द्धन में श्रद्धालु परिवार से मारपीट, आरोपी दारोगा निलंबित

Fighting with devotee family at Govardhan in Mathura : मथुरा जिले के गोवर्द्धन इलाके में पश्चिम बंगाल से आए श्रद्धालु परिवार से मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोपी एक पुलिस उपनिरीक्षक को निलंबित कर मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। उनके वाहन को गोवर्द्धन में डीग अड्डा में प्रवेश करते समय पुलिस ने रोक लिया था। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। घटना से नाराज परिवार सड़क पर ही धरने पर बैठ गया।

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) त्रिगुण बिसेन ने सोमवार को बताया कि रविवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के निवासी राजेश कुमार पाण्डेय ब्रज दर्शन के लिए पहुंचे थे। उनके साथ बेटा ऋषिकेश, पत्नी पल्लवी, बेटी अर्चना और प्राची भी थीं। उनके वाहन को गोवर्द्धन में डीग अड्डा में प्रवेश करते समय पुलिस ने रोक लिया था। इसी बात को लेकर विवाद हो गया।

बेटियों को भी लात-घूंसों से पीटा : राजेश पाण्डेय का आरोप है कि दारोगा ने उनके व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली-गलौज की और मना करने पर हाथापाई करने लगे। जब उनकी बेटी प्राची और अर्चना ने मारपीट कर रहे दारोगा को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने दोनों बेटियों को भी लात-घूंसों से पीटा।

नाराज परिवार सड़क पर ही धरने पर बैठ गया : बहनों को बचाने आए बेटे को भी पीटा गया। चीख पुकार सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद घटना से नाराज परिवार सड़क पर ही धरने पर बैठ गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने के आदेश : अपर पुलिस अधीक्षक बिसेन ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेष कुमार पाण्डेय ने प्रथम दृष्टया पूरे प्रकरण के लिए उप निरीक्षक राजकुमार के व्यवहार को वजह मानते हुए रविवार देर रात उसे निलंबित कर दिया और पुलिस उपाधीक्षक आलोक सिंह को मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।

पुलिस पर आरोप है कि उसने इस घटना का वीडियो बना रहे स्थानीय यूट्यूबर दीपक शर्मा और गौरव कौशिक से भी अभद्रता की तथा गौरव को काफी देर तक थाने में बैठाए रखा। (भाषा) (सांकेतिक फोटो)

Edited By : Chetan Gour