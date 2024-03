छत्तीसगढ़ में 1 शैक्षणिक सत्र में 2 बार होंगी बोर्ड की परीक्षाएं

छत्तीसगढ़ में 1 शैक्षणिक सत्र में 2 बार होंगी बोर्ड की परीक्षाएं

Board exams will be held twice in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ सरकार ने विद्यार्थियों के हित में एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा प्रथम मुख्य परीक्षा मार्च माह में और द्वितीय मुख्य परीक्षा जून-जुलाई माह में आयोजित की जाएगी।

अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य शासन के निर्णय के अनुसार एक शैक्षणिक सत्र में दो बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र ही द्वितीय परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए पात्र होंगे, लेकिन विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

प्रथम परीक्षा मार्च माह में और द्वितीय परीक्षा जून-जुलाई माह में आयोजित की जाएगी : उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा प्रथम मुख्य परीक्षा मार्च माह में और द्वितीय मुख्य परीक्षा जून-जुलाई माह में आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रथम परीक्षा मार्च माह में और द्वितीय परीक्षा जून-जुलाई माह में आयोजित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र ही द्वितीय परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए पात्र होंगे, लेकिन विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा। प्रथम परीक्षा के बाद द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्रों को फिर से आवेदन पत्र भरना होगा। द्वितीय परीक्षा में वे छात्र जो पूरक के पात्र हैं तथा वे छात्र जो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण है तथा श्रेणी सुधार (सम्पूर्ण विषय) के छात्र भी परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि उत्तीर्ण छात्र अंक सुधार के लिए एक विषय, दो विषय या अधिक विषय में परीक्षा आवेदन भर सकते है। इनमें द्वितीय परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो प्रथम परीक्षा में परीक्षा आवेदन फार्म भरने के बाद अनुपस्थित रहे हों।

द्वितीय परीक्षा का परीक्षा परिणाम दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिक प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव विजय कुमार गोयल ने बताया कि इस नियम को किस शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा, इसका फैसला जल्द ही किया जाएगा। (भाषा)

